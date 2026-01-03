PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 02.01.2026, um 18:03 Uhr befuhr eine 60-jährige Führerin eines Pkw VW-Caddy aus dem Landkreis Cuxhaven in Nordenham die Burhaver Straße in Richtung Lange Straße. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam sie vermutlich aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit und infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

