Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch/Brake: Glätteunfälle

Delmenhorst (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Brake ereigneten sich aufgrund von Glatteis/überfrierendem Schnee in der Nacht vom 02.01.2026 auf den 03.01.2026 fünf Unfälle.

Hier hatten insbesondere die Fahrzeugführer auf der Bundesstraße 211 im Bereich Ovelgönne die Geschwindigkeit nicht den örtlichen Straßen- und Verkehrsverhältnissen angepasst. Durch die Unfälle entstanden Schäden im hohen 4-stelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell