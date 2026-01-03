PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch/Brake: Glätteunfälle

Delmenhorst (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Brake ereigneten sich aufgrund von Glatteis/überfrierendem Schnee in der Nacht vom 02.01.2026 auf den 03.01.2026 fünf Unfälle.

Hier hatten insbesondere die Fahrzeugführer auf der Bundesstraße 211 im Bereich Ovelgönne die Geschwindigkeit nicht den örtlichen Straßen- und Verkehrsverhältnissen angepasst. Durch die Unfälle entstanden Schäden im hohen 4-stelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
