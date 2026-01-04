Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Räum-/Streufahrzeug fährt gegen Stromkasten
Delmenhorst (ots)
Am Samstag, den 03.01.2026, um 05:45 Uhr, kommt es in der Stedinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 58.-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Garrel setzte ein Räum-/Streufahrzeug der Stadt Delmenhorst während der Räumarbeiten eines Geh/-Radwegs zurück und fuhr hierbei gegen einen Stromkasten. Der Stromkasten wurde hierdurch beschädigt, das Fahrzeug blieb unbeschadet. Die EWE kümmerte sich um die Sicherung des Stromkastens.
