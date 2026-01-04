PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Räum-/Streufahrzeug fährt gegen Stromkasten

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 03.01.2026, um 05:45 Uhr, kommt es in der Stedinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 58.-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Garrel setzte ein Räum-/Streufahrzeug der Stadt Delmenhorst während der Räumarbeiten eines Geh/-Radwegs zurück und fuhr hierbei gegen einen Stromkasten. Der Stromkasten wurde hierdurch beschädigt, das Fahrzeug blieb unbeschadet. Die EWE kümmerte sich um die Sicherung des Stromkastens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren