Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Glätteunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizei Nordenham

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 03. Januar 2026, 07:00 Uhr bis Sonntag, 04. Januar 2026, 07:00 Uhr ereigneten sich insgesamt 9 Verkehrsunfälle, die aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Anbetracht der Witterungs- und Straßenverhältnisse verursacht wurden.

Bei drei Verkehrsunfällen in Jade und Butjadingen gerieten die Pkw auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kamen in dortigen Gräben zum Stillstand.

Der durch die Verkehrsunfälle entstandene Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell