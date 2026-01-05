Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Pkw-Fahrer nach Tankbetrug ohne gültige Fahrerlaubnis im nicht zugelassenen Pkw mit entwendeten Kennzeichen in Berne unterwegs

Beamte der Polizei Brake führten am Sonntag, 4. Januar 2026, gegen 14:10 Uhr, auf der Harmenhauser Straße in Berne eine Verkehrskontrolle durch, welche sich im Verlauf als sehr umfangreich herausstellte.

Der 41-jährige Pkw-Fahrer, der bereits zuvor durch seine Fahrweise auffiel, ließ im Verlauf der Kontrolle klare Anzeichen für eine Alkoholisierung feststellen.

Am Pkw waren zwei verschiedene Kennzeichen aus Bremen angebracht, welche zuvor durch den Pkw-Fahrer entwendet wurden. Weiterhin war der kontrollierte Pkw weder zugelassen, noch versichert. Hinzukommend konnte ermittelt werden, dass der 41-Jährige kurz vor der Verkehrskontrolle einen Tankbetrug in Brake beging.

Gegen den 41-Jährigen sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. Weiter wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die entwendeten Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

