POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrerin mit Handy am Steuer und ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt unterwegs

Am Sonntag, 4. Januar 2026, gegen 11:45 Uhr, befuhr eine 37-Jährige aus Nordrhein-Westfalen in ihrem Pkw Toyota die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Im Bereich der Gemeinde Harpstedt stellten Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn fest, dass die Pkw-Fahrerin ihr Mobiltelefon während der Fahrt verwendete.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und entsprechend keinen Pkw führen darf.

Der Pkw-Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Ferner sind ein Straf- und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet worden.

