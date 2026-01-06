PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Einbruch in Delmenhorst gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 4. Januar 2026, 16:00 Uhr, bis Montag, 5. Januar 2026, 12:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst und entwendeten zwei hochwertige Pedelecs.

Der entstandene Schaden wird auf circa 3.000 Euro beziffert.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

