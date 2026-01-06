PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zum Diebstahl eines angeschlossenen E-Scooters kam es am Bahnhof in Großenkneten am Montag, 5. Januar 2026, im Zeitraum von 07:55 Uhr und 15:00 Uhr.

Bislang Unbekannte entwendeten den am Fahrradstand gesicherten E-Scooter und entfernten sich von der Tatörtlichkeit.

Der entstandene Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Großenkneten unter der Telefonnummer 04435/ 97385-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

