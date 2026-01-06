Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zum Diebstahl eines angeschlossenen E-Scooters kam es am Bahnhof in Großenkneten am Montag, 5. Januar 2026, im Zeitraum von 07:55 Uhr und 15:00 Uhr.

Bislang Unbekannte entwendeten den am Fahrradstand gesicherten E-Scooter und entfernten sich von der Tatörtlichkeit.

Der entstandene Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Großenkneten unter der Telefonnummer 04435/ 97385-0 zu melden.

