Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Glättebedingter Verkehrsunfall in Berne am Bahnübergang +++ Fahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 5. Januar 2026, gegen 7:55 Uhr, kam es in Berne am Bahnübergang am Berner Deich zu plötzlich auftretender Glätte, wodurch bedingt ein 41-jähriger Mann leichte Verletzungen erlitt.

Der Klein-Lkw-Fahrer befuhr die Landstraße 868 aus Berne in Richtung Neuenkoop, als er durch die Fahrbahnglätte mit seinem Fahrzeug ins Rutschen geriet und mit der Schrankenanlage am Bahnübergang Berner Deich kollidierte. In der Folge zog sich der 41-jährige aus Berne leichte Verletzungen zu.

An der Schrankenanlage und am Fahrzeug entstanden Sachschäden. Die Schadenhöhe ist derzeit noch nicht ermittelt.

Das Fahrzeug blieb fahrbereit und auch die Schrankenanlage blieb weiter funktionsfähig.

