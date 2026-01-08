Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Frau bei Jagdunfall in Beckeln verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 7. Januar 2026, gegen 18:25 Uhr, kam es in Beckeln zu einem Jagdunfall, bei welchem eine 58-jährige Frau verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 77-jähriger Jäger zum Zwecke der Jagd auf einem Hochsitz in Beckeln. Gleichzeitig spazierte eine 58-Jährige aus Bassum mit ihrer Familie am Waldrand im Schnee.

Aus bisher ungeklärten Gründen verwechselte der Jäger die Spazierenden mit Tieren und gab einen Schuss ab.

Der Schuss traf die 58-Jährige am Oberschenkel und verletzte sie schwer. Sie wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren vor Ort anwesenden Familienmitglieder wurden nicht verletzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen und die Waffe sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell