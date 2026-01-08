PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verlust eines Metallteils auf der Autobahn 28 in Hude führt zu Unfall mit hohem Sachschaden +++ Zeugenaufruf

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verlust eines Metallteils auf der Autobahn 28 in Hude führt zu Unfall mit hohem Sachschaden +++ Zeugenaufruf
  • Bild-Infos
  • Download

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 06. Januar 2026, gegen 13:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall entstanden, nachdem auf der Autobahn 28 in Hude ein größeres Metallteil verloren wurde.

Dieses Teil, bei dem es sich um eine Platte gehandelt hat, ist zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten von einem bislang unbekannten Fahrzeug gefallen. Drei Pkw-Fahrer, die in Richtung Bremen unterwegs waren, kollidierten in der Folge mit dem massiven Teil. An einem BMW, einem Skoda und einem Mercedes entstanden dadurch Schäden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Der Verursacher des Unfalls war nicht mehr vor Ort. Wer Angaben zum Verlierer des abgebildeten Teils machen kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren