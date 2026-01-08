Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verlust eines Metallteils auf der Autobahn 28 in Hude führt zu Unfall mit hohem Sachschaden +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 06. Januar 2026, gegen 13:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall entstanden, nachdem auf der Autobahn 28 in Hude ein größeres Metallteil verloren wurde.

Dieses Teil, bei dem es sich um eine Platte gehandelt hat, ist zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten von einem bislang unbekannten Fahrzeug gefallen. Drei Pkw-Fahrer, die in Richtung Bremen unterwegs waren, kollidierten in der Folge mit dem massiven Teil. An einem BMW, einem Skoda und einem Mercedes entstanden dadurch Schäden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Der Verursacher des Unfalls war nicht mehr vor Ort. Wer Angaben zum Verlierer des abgebildeten Teils machen kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

