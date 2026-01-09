Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Reifen an Pkw zerstochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht Zeugen nachdem im Zeitraum von Mittwoch, 7. Januar 2026, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 8. Januar 2026, 05:00 Uhr, in der Düsternortstraße die gesamten Reifen eines geparkten Toyota durch bislang Unbekannte zerstochen wurden.

Der entstandene Schaden wurde auf circa 800 Euro geschätzt.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Delmenhorst unter der 04221/ 15590 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell