Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Gerätehäuschen in Groß Ippener +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. Januar 2026, im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 02:00 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Gerätehäuschen im Schüttenkamp in Groß Ippener.

Die Unbekannten brachen eine mehrfach gesicherte Tür eines Geräteschuppen auf und entwendeten diverse Werkzeuge, sowie Gartengeräte aus dem Objekt.

Der entstandene Schaden wir auf circa 7500 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04431/ 9410 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell