Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einsatzdrohne der Freiwilligen Feuerwehr Brake mit Feuerwerkskörper beschossen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 6. Januar 2026, gegen 19:20 Uhr, kam es in Brake in der Juiststraße zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Brake.

Bei dem Einsatz setzte die Feuerwehr ihre Drone ein. Nach derzeitigem Stand hatte ein 44-jähriger Braker persönliche Einwände gegen den Droneneinsatz und feuerte gezielt mit Feuerwerkskörpern auf das Einsatzmittel der Feuerwehr. Die Drone wurde nur knapp verfehlt.

Hinzukommende Beamte der Polizei Brake konnten weitere Versuche zur Sachbeschädigung unterbinden und leiteten anschließend die Ermittlungen gegen den Mann wegen versuchter Sachbeschädigung ein.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

