Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung in der Kreisvolkshochschule in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte betraten im Zeitraum von Mittwoch, 7. Januar 2026, 19 Uhr, bis Donnerstag, 8. Januar 2026, 9:00 Uhr, die Volkshochschule in Brake in der Bürgermeister-Müller-Straße und wüteten in einem Projektraum.

Sämtliche Gegenstände in der benannten Räumlichkeit wurden umhergeworfen, beschädigt und zum Teil zerstört.

Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, sich bei der Polizei Brake zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

