POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großenkneten: Ahlhorn: Brand auf Privatgrundstück

Delmenhorst (ots)

Am Freitag gegen 14.15 Uhr musste die Feuerwehr Ahlhorn in den Postkampweg ausrücken. Hier war es in einem Nebengebäude eines Einfamilienhauses zu einem Brand an einem Herd gekommen, der glücklicherweise durch die Bewohner bemerkt wurde. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und ca. 18 Einsatzkräften vor Ort. Eine Brandausbreitung konnte verhindert werden, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an dem Gebäude, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

