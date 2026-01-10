PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 10.01.2026 (aktualisierte Fassung)

Delmenhorst (ots)

Autobahnpolizei Ahlhorn: Starker Schneefall und winterglatte Fahrbahnen führen zu 17 Verkehrsunfällen ohne Verletzte im Zuständigkeitsbereich auf der A1, A28, A29 und B75

In der Zeit von Freitag auf Samstag kam es aufgrund des starken Schneefalls zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Bundesautobahnen und Bundesstraßen im Bereich der Landkreise Cloppenburg, Diepholz, Oldenburg, Vechta und der Stadt Delmenhorst. Die Polizei registrierte 38 Vorfälle in denen die glatte Fahrbahn und oftmals an die Wetterverhältnisse nicht angepasste Geschwindigkeit zum Verlust der Kontrolle der Fahrzeuge führte. Eine Vielzahl von PKW sowie LKW gerieten ins Schleudern, kamen u.a. entgegen der Fahrrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen oder auch ganz von der Fahrbahn ab. Wiederholt standen LKW quer auf den Fahrstreifen so, dass der Verkehr gänzlich zum Erliegen kam. Meistens ging die Situation glimpflich aus. Einige Fahrzeuge blieben in Schneeverwehungen auf den Parkplätzen stecken.

In 17 Fällen kam es dann aber doch zu Verkehrsunfällen mit Sachschaden. PKW wie LKW schleuderten gegen die Schutzplanken oder gegen andere Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand. In der Summe entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

PK BAB Ahlhorn

Tel.: 04435/93160

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 12:28

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 10.01.2026

    Delmenhorst (ots) - Glättebedingte Unfälle im Zuständigkeitsbereich des PK Brake Bedingt durch die aktuelle Wetterlage kam es am Freitag und Samstag im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariat zu insgesamt 9 glättebedingten Unfällen, überwiegend glücklicherweise ohne Personenschäden. Zahlreiche Fahrzeuge fuhren sich in Schneeverwehungen fest und mussten entsprechend geborgen werden. Am Samstag-Vormittag, ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 12:24

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 10.01.2026

    Delmenhorst (ots) - Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des PK Nordenham In der Zeit von Samstag, 09. Januar 2026, 07:00 Uhr bis Sonntag, 10. Januar 2026, 09:00 Uhr ereigneten sich aufgrund der Witterungs- und Straßenverhältnisse insgesamt 16 Verkehrsunfälle. Es kam zu Sachschäden, Personen wurden bei den Verkehrsunfällen nicht verletzt. Durch Schneewehen waren Straßenbereiche teilweise ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 09:19

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einsatzlage aufgrund der Witterung

    Delmenhorst (ots) - Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagvormittag kam es im Landkreis Oldenburg aufgrund der Witterungsbedingungen zu insgesamt 21 Verkehrsunfällen. Glücklicherweise blieb es in den meisten Fällen bei Blechschäden, vier Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der in der Nacht anhaltende Wind machte zudem viele Straßen durch Schneewehen unpassierbar. Es blieben mehrere Fahrzeuge stecken und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren