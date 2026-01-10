Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 10.01.2026 (aktualisierte Fassung)

Delmenhorst (ots)

Autobahnpolizei Ahlhorn: Starker Schneefall und winterglatte Fahrbahnen führen zu 17 Verkehrsunfällen ohne Verletzte im Zuständigkeitsbereich auf der A1, A28, A29 und B75

In der Zeit von Freitag auf Samstag kam es aufgrund des starken Schneefalls zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Bundesautobahnen und Bundesstraßen im Bereich der Landkreise Cloppenburg, Diepholz, Oldenburg, Vechta und der Stadt Delmenhorst. Die Polizei registrierte 38 Vorfälle in denen die glatte Fahrbahn und oftmals an die Wetterverhältnisse nicht angepasste Geschwindigkeit zum Verlust der Kontrolle der Fahrzeuge führte. Eine Vielzahl von PKW sowie LKW gerieten ins Schleudern, kamen u.a. entgegen der Fahrrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen oder auch ganz von der Fahrbahn ab. Wiederholt standen LKW quer auf den Fahrstreifen so, dass der Verkehr gänzlich zum Erliegen kam. Meistens ging die Situation glimpflich aus. Einige Fahrzeuge blieben in Schneeverwehungen auf den Parkplätzen stecken.

In 17 Fällen kam es dann aber doch zu Verkehrsunfällen mit Sachschaden. PKW wie LKW schleuderten gegen die Schutzplanken oder gegen andere Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand. In der Summe entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell