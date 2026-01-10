PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 10.01.2026

Delmenhorst (ots)

Glättebedingte Unfälle im Zuständigkeitsbereich des PK Brake

Bedingt durch die aktuelle Wetterlage kam es am Freitag und Samstag im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariat zu insgesamt 9 glättebedingten Unfällen, überwiegend glücklicherweise ohne Personenschäden. Zahlreiche Fahrzeuge fuhren sich in Schneeverwehungen fest und mussten entsprechend geborgen werden. Am Samstag-Vormittag, gegen 08:45 Uhr, verlor ein Führer eines Sattelzuges auf der Bundestraße 212 in Höhe der Ortschaft Surwürden die Kontrolle über sein Gespann, geriet in den Seitenraum und verletzte sich hierbei leicht. Über circa zwei Stunden war die Fahrbahn teilweise blockiert und nur einspurig befahrbar. Für 20 Minuten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Viele BürgerInnen und Bürger folgten den behördlichen Warnmeldungen, sodass während der Extremwetterlage signifikant weniger Verkehrsaufkommen festzustellen war.

Rückfragen bitte an:

PK Brake

Tel.: 04401/935-115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

