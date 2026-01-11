Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrt unter Drogeneinfluss in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 10.01.2026, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen gegen 17:00 Uhr einen Pkw-Fahrer im Lehmkuhlenweg in Wildeshausen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Gegen den jungen Mann aus Ahlhorn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Polizei untersagte dem 23-Jährigen die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell