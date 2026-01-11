PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrt unter Drogeneinfluss in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 10.01.2026, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen gegen 17:00 Uhr einen Pkw-Fahrer im Lehmkuhlenweg in Wildeshausen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Gegen den jungen Mann aus Ahlhorn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Polizei untersagte dem 23-Jährigen die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 13:54

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 10.01.2026

    Delmenhorst (ots) - Glättebedingter Verkehrsunfall im Stadtgebiet Delmenhorst Von Freitag bis Samstagmittag kam es im Stadtgebiet Delmenhorst lediglich zu einem unbedeutenden glättebedingten Verkehrsunfall. Auf den Straßen war aufgrund der behördlichen Warnmeldungen ein stark reduziertes Verkehrsaufkommen festzustellen. Die Verkehrsteilnehmer passten ihre Geschwindigkeit den zum Teil sehr glatten ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 13:25

    POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 10.01.2026 (aktualisierte Fassung)

    Delmenhorst (ots) - Autobahnpolizei Ahlhorn: Starker Schneefall und winterglatte Fahrbahnen führen zu 17 Verkehrsunfällen ohne Verletzte im Zuständigkeitsbereich auf der A1, A28, A29 und B75 In der Zeit von Freitag auf Samstag kam es aufgrund des starken Schneefalls zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Bundesautobahnen und Bundesstraßen im Bereich der ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 12:28

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 10.01.2026

    Delmenhorst (ots) - Glättebedingte Unfälle im Zuständigkeitsbereich des PK Brake Bedingt durch die aktuelle Wetterlage kam es am Freitag und Samstag im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariat zu insgesamt 9 glättebedingten Unfällen, überwiegend glücklicherweise ohne Personenschäden. Zahlreiche Fahrzeuge fuhren sich in Schneeverwehungen fest und mussten entsprechend geborgen werden. Am Samstag-Vormittag, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren