PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrer ohne Führerschein und berauscht unterwegs +++ Verfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln eingeleitet +++ Untersuchungshaft angeordnet

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. Januar 2026, gegen 23:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst einen 28-jährigen Delmenhorster auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der 28-Jährige Fahrer weder Ausweispapiere mit sich führte, noch im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem deutliche Anzeichen für eine substanzbedingte Beeinflussung aufwies.

Den Versuch mit ausgedachten Angaben zu seiner Person durchzukommen, erkannten die Beamten und durchsuchten den 28-Jährigen in der Folge nach Ausweisdokumenten.

Hierbei stellten sie fest, dass der junge Mann eine größere Menge Betäubungsmittel, eine vierstellige Summe an Bargeld, sowie mehrere Messer mit sich führte.

Eine Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer Waffen und Bargeld. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei das Betäubungsmittel, die Waffen und Teile des Bargeldes.

Wegen des Verdachtes des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann aus Delmenhorst.

Am Mittag des Freitages, 9. Januar 2026 erließ ein Richter des Amtsgerichtes Delmenhorst auf Antrag der Staatsanwalt Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 28-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 08:38

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis in Wildeshausen

    Delmenhorst (ots) - Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Montag, 12. Januar 2026, gegen 2:40 Uhr, auf dem Westring in Wildeshausen einen VW-Fahrer. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, war der 32-Jährige aus Soltau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, untersagten die Weiterfahrt und ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 08:31

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schneebedingter Verkehrsunfall in Wardenburg

    Delmenhorst (ots) - Eine 42-jährige Nissan-Fahrerin aus Lohne geriet am Sonntag, 11. Januar 2026, gegen 12:50 Uhr, auf der Oldenburger Straße in Astrup in den, am Straßenrand befindlichen, Schneematsch, verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und rutschte dann in einen Straßengraben. Glücklicherweise wurde die ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 08:24

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzten und hohem Sachschaden

    Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 11. Januar 2026, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Berliner Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, durch welchen zwei Pkw-Insassen leicht verletzt wurden. Der Unfall trug sich so zu, dass ein 34-Jähriger aus Delmenhorst die Berliner Straße in Fahrtrichtung der Bremer Straße befuhr und im Kreuzungsbereich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren