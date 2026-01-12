Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrer ohne Führerschein und berauscht unterwegs +++ Verfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln eingeleitet +++ Untersuchungshaft angeordnet

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. Januar 2026, gegen 23:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst einen 28-jährigen Delmenhorster auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der 28-Jährige Fahrer weder Ausweispapiere mit sich führte, noch im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem deutliche Anzeichen für eine substanzbedingte Beeinflussung aufwies.

Den Versuch mit ausgedachten Angaben zu seiner Person durchzukommen, erkannten die Beamten und durchsuchten den 28-Jährigen in der Folge nach Ausweisdokumenten.

Hierbei stellten sie fest, dass der junge Mann eine größere Menge Betäubungsmittel, eine vierstellige Summe an Bargeld, sowie mehrere Messer mit sich führte.

Eine Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer Waffen und Bargeld. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei das Betäubungsmittel, die Waffen und Teile des Bargeldes.

Wegen des Verdachtes des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann aus Delmenhorst.

Am Mittag des Freitages, 9. Januar 2026 erließ ein Richter des Amtsgerichtes Delmenhorst auf Antrag der Staatsanwalt Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 28-Jährigen.

