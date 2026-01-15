PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Radfahrerin am Kreisverkehr in Schneppenbaum angefahren
Pkw fährt ohne anzuhalten weiter

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwoch (14. Januar 2026) gegen 05:55 Uhr wurde eine 19-jährige Radfahrerin am Kreisverkehrs Uedemer Straße/Zum Gutshof/Rosendaler Weg durch den Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Sie war von der Straße Zum Gutshof gekommen und wollte die Uedemer Straße in Richtung Rosendaler Weg kreuzen. Im Bereich der Radfahrerfurt und des Fußgängerüberweges wurde sie von einem Pkw erfasst, der aus dem Kreisverkehr heraus in die Uedemer Straße abfahren wollte. Sie fiel zu Boden und verletzte sich leicht, am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Pkw entfernte sich über die Uedemer Straße, ohne anzuhalten. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

