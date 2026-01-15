PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zigarettenautomat beschädigt
Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (15. Januar 2025) gegen 03:35 Uhr hörte ein Anwohner auf der Vernumer Straße einen lauten Knall. Als er auf die Straße schaute, sah er, dass ein Zigarettenautomat am Gehweg vor dem Haus beschädigt war. Der Knall rührte nach ersten Erkenntnissen von einem Knallkörper. Außerdem sah der Zeuge eine Person auf einem Fahrrad in Richtung Annastraße davonfahren. Dem Täter oder der Täterin war es jedoch nicht gelungen, den Automaten zu öffnen. Weitere Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

  • 15.01.2026 – 10:41

    POL-KLE: Kerken - Einbruch in Wohnhaus / Bargeld gestohlen

    Kerken-Nieukerk (ots) - Am Mittwoch (14. Januar 2026) zwischen Mitternacht und 07:30 Uhr sind unbekannte Täter durch eine Kellertür in ein Wohnhaus an der Straße Winternam eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend über eine Terrassentür ins Freie. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

  • 14.01.2026 – 15:38

    POL-KLE: Goch - 25-Jähriger festgenommen / Europaweiter Haftbefehl

    Goch (ots) - Am Dienstag (6. Januar 2026) wurde in Goch ein 25-jähriger Rumäne festgenommen. Er war in Rumänien rechtskräftig zu 3 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden, untergetaucht und daraufhin per EU-Haftbefehl gesucht worden. Über die rumänischen Behörden erhielt die Polizei des Kreis Kleve die Information, dass sich der Mann im Raum Goch ...

