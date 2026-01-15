Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zigarettenautomat beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (15. Januar 2025) gegen 03:35 Uhr hörte ein Anwohner auf der Vernumer Straße einen lauten Knall. Als er auf die Straße schaute, sah er, dass ein Zigarettenautomat am Gehweg vor dem Haus beschädigt war. Der Knall rührte nach ersten Erkenntnissen von einem Knallkörper. Außerdem sah der Zeuge eine Person auf einem Fahrrad in Richtung Annastraße davonfahren. Dem Täter oder der Täterin war es jedoch nicht gelungen, den Automaten zu öffnen. Weitere Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

