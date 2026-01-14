PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - 25-Jähriger festgenommen
Europaweiter Haftbefehl

Goch (ots)

Am Dienstag (6. Januar 2026) wurde in Goch ein 25-jähriger Rumäne festgenommen. Er war in Rumänien rechtskräftig zu 3 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden, untergetaucht und daraufhin per EU-Haftbefehl gesucht worden. Über die rumänischen Behörden erhielt die Polizei des Kreis Kleve die Information, dass sich der Mann im Raum Goch aufhalten soll. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen bestätigten einen Aufenthalt in Goch. Dort konnte der Mann nach kurzfristigen Observationsmaßnahmen tatsächlich festgestellt und festgenommen werden. Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat das Amtsgericht Kleve eine Festhalteanordnung erlassen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat nunmehr über die Anordnung der Auslieferungshaft zu entscheiden. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

