Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Duisburg/Straelen - Öffentlichkeitsfahndung nach Kennzeichendiebstahl und Urkundenfälschung

Wer kennt diese beiden Männer?

Duisburg/Straelen (ots)

Am 15.09.2025 entfernten zwei unbekannten Täter an der Hultschiner Straße in Duisburg die polnischen Kennzeichen von einem Fahrzeug der Marke Ford Mondeo und befestigten an diesem danach Kennzeichen mit Klever Kennung, die zuvor am 14.09.2025 in Straelen von einem Fahrzeug der Marke VW Polo von ebenfalls unbekannten Tätern entwendet wurden.

Fotos der Männer sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu sehen: https://polizei.nrw/fahndung/191697

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise auf die Identität der Personen geben? Hinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

