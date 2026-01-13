PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfallstelle geräumt
Emmericher Straße (B 8) kurz vor Elten wieder frei
zwei Frauen schwerverletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Die aufgrund eines Verkehrsunfalles kurz vor dem Eisenbahnviadukt gesperrte Emmericher Straße (B 8) ist wieder frei. Aus bislang nicht geklärter Ursache war heute (Dienstag, 13. Januar 2026) gegen 16:43 Uhr ein PKW Fiat 500 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Beide Fahrzeuginsassinnen, zwei Frauen (57 und 92 Jahre alt) aus den Niederlanden wurden dabei schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr rettete die 57-jährige Fahrerin, die aus Arnheim in den Niederlanden kommt, aufgrund der Verletzungen patientenschonend aus dem Fahrzeug, indem das Dach abgetrennt wurde. Die B 8 war im Bereich der Unfallstelle zur Patientenrettung und -versorgung sowie der Unfallaufnahme bis gegen 18:50 Uhr voll gesperrt. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 18:23

    POL-KLE: Kleve - Rheinbrücke wieder frei / Verkehrsstörungen lösen sich nur langsam auf

    Kleve (ots) - Der defekte Bus auf der Rheinbrücke zwischen Kleve und Emmerich konnte nach Reparatur die Fahrt fortsetzen, die um 17:21 Uhr gemeldete Verkehrsstörung wurde damit behoben. Es wird allerdings noch eine Zeitlang dauern, bis sich die Verkehrsverhältnisse rund um die Rheinbrücke wieder normalisiert haben. (sp) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 17:21

    POL-KLE: Kleve - Verkehrsstörung auf der B 220 vor der Rheinbrücke in Richtung Emmerich

    Kleve (ots) - Aufgrund eines defekten Fahrzeuges auf der Rheinbrücke zwischen Kleve und Emmerich am Rhein kommt es derzeit zur starken Verkehrsstörungen, vor allem in Richtung Fahrtrichtung Emmerich. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über andere Rheinbrücken auszuweichen. Es kann derzeit nicht gesagt werden, wie lange die Störung noch andauert. (sp) ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 17:14

    POL-KLE: Emmerich am Rhein - Sperrung Emmericher Straße (B 8) vor Elten nach Verkehrsunfall

    Emmerich am Rhein (ots) - Die Emmericher Straße (B 8) ist kurz vor Elten zwischen Wildweg und dem Eisenbahnviadukt derzeit nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. (sp) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren