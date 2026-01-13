Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfallstelle geräumt

Emmericher Straße (B 8) kurz vor Elten wieder frei

zwei Frauen schwerverletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Die aufgrund eines Verkehrsunfalles kurz vor dem Eisenbahnviadukt gesperrte Emmericher Straße (B 8) ist wieder frei. Aus bislang nicht geklärter Ursache war heute (Dienstag, 13. Januar 2026) gegen 16:43 Uhr ein PKW Fiat 500 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Beide Fahrzeuginsassinnen, zwei Frauen (57 und 92 Jahre alt) aus den Niederlanden wurden dabei schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr rettete die 57-jährige Fahrerin, die aus Arnheim in den Niederlanden kommt, aufgrund der Verletzungen patientenschonend aus dem Fahrzeug, indem das Dach abgetrennt wurde. Die B 8 war im Bereich der Unfallstelle zur Patientenrettung und -versorgung sowie der Unfallaufnahme bis gegen 18:50 Uhr voll gesperrt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell