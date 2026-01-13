PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsstörung auf der B 220 vor der Rheinbrücke in Richtung Emmerich

Kleve (ots)

Aufgrund eines defekten Fahrzeuges auf der Rheinbrücke zwischen Kleve und Emmerich am Rhein kommt es derzeit zur starken Verkehrsstörungen, vor allem in Richtung Fahrtrichtung Emmerich. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über andere Rheinbrücken auszuweichen. Es kann derzeit nicht gesagt werden, wie lange die Störung noch andauert. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

