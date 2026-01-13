Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsstörung auf der B 220 vor der Rheinbrücke in Richtung Emmerich

Kleve (ots)

Aufgrund eines defekten Fahrzeuges auf der Rheinbrücke zwischen Kleve und Emmerich am Rhein kommt es derzeit zur starken Verkehrsstörungen, vor allem in Richtung Fahrtrichtung Emmerich. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über andere Rheinbrücken auszuweichen. Es kann derzeit nicht gesagt werden, wie lange die Störung noch andauert. (sp)

