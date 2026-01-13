POL-KLE: Goch - Vermisstenfahndung: 80-jährige Gocherin gesucht
Polizei bittet um Mithilfe
Goch (ots)
Seit Montag (12. Januar 2026) wird die 80-jährige Helga C. aus Goch vermisst. Letztmalig wurde sie fußläufig im Innenstadtbereich von Goch gesehen. Die Seniorin ist Brillenträgerin und war zuletzt wahrscheinlich mit einer braunen Winterjacke und schwarzen Stiefeln bekleidet. Ein Bild der Frau ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/191620
Die Angehörigen der Vermissten sind in großer Sorge und bitten daher auch die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche. Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu einem möglichen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegen. (cs)
