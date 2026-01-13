PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Vermisstenfahndung: 80-jährige Gocherin gesucht
Polizei bittet um Mithilfe

Goch (ots)

Seit Montag (12. Januar 2026) wird die 80-jährige Helga C. aus Goch vermisst. Letztmalig wurde sie fußläufig im Innenstadtbereich von Goch gesehen. Die Seniorin ist Brillenträgerin und war zuletzt wahrscheinlich mit einer braunen Winterjacke und schwarzen Stiefeln bekleidet. Ein Bild der Frau ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/191620

Die Angehörigen der Vermissten sind in großer Sorge und bitten daher auch die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche. Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu einem möglichen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

