Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Drei Autofahrer zur Blutprobe vor dem Disko-Besuch
Schwerpunkteinsatz der Polizei in Geldern

Geldern (ots)

Am Samstag (10. Januar 2026) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Geldern, unterstützt durch Beamte des Verkehrsdienstes, zwischen 18:00 und 05:30 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Überwachung der Fahrtüchtigkeit in Geldern durch. Dieser fand parallel zur Präventionsveranstaltung "Verantwortung stoppt Vollgas" der Polizei NRW an der Diskothek E-Dry statt (siehe Pressemitteilung "Geldern - Verantwortung stoppt Vollgas: Polizei NRW setzt Zeichen gegen illegale Straßenrennen" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6194530 .

Drei Autofahrer, die erst auf dem Weg zu einer Veranstaltung in der Diskothek waren, mussten aufgrund des Verdachtes auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln eine Blutprobe abgeben. Im weiteren Verlauf der Nacht wurden bei einem Autofahrer und einer Autofahrerin aufgrund des Verdachtes von Alkohol- und gleichzeitigem Drogenkonsum Blutproben angeordnet, zwei weitere Fahrzeugführer erwartet aufgrund des vorherigen Alkoholkonsums eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Weitere Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden wegen fehlender Pflichtversicherung, Nutzung des Mobiltelefons und nicht ordnungsgemäßer Bereifung (Sommerreifen auf schneebedeckter Fahrbahn) gefertigt. Die Polizei im Kreis Kleve wird solche Einsätze, neben den Kontrollen im täglichen Dienst, weiter durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen! (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

