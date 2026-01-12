PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Grünwettersbach - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr, in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Grünwetterbach ein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus in der Busenbacher Straße. Im Inneren durchwühlten die bislang unbekannten Täter offenbar mehrere Stockwerke.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist derzeitig Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 14:10

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - 23-Jähriger nach Angriff mit Messer in Haft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Ein 23-Jähriger soll am Samstagabend in der Karlsruher Südstadt einen 26-Jährigen mit dem Messer angegriffen und ihm Verletzungen zugefügt haben. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:18

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeuge verhindert Verkehrsunfallflucht

    Karlsruhe (ots) - Ein Zeuge hielt am späten Freitagabend einen betrunkenen BMW-Fahrer auf, der zuvor einen Verkehrsunfall verursachte und anschließend flüchten wollte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 33-jährige BMW-Fahrer gegen 23:30 Uhr auf der L 605 in Fahrtrichtung Ettlingen. Als er die Auffahrt zur Bundeautobahn 5 in Richtung Basel nahm, verlor er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren