POL-KA: (KA) Karlsruhe-Grünwettersbach - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr, in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Grünwetterbach ein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus in der Busenbacher Straße. Im Inneren durchwühlten die bislang unbekannten Täter offenbar mehrere Stockwerke.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist derzeitig Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

