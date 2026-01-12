PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser im Karlsruher Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Südstadt gelangten Einbrecher am Sonntag, zwischen 10:45 Uhr und 20:00 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines in der Luisenstraße gelegenen Mehrfamilienhauses. Anschließend verschafften sich die Täter Zugang zu einer Erdgeschosswohnung sowie einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Die Diebe durchwühlten in beiden Wohnungen sämtliche Zimmer und nahmen mehrere Schmuckstücke an sich.

In der Oststadt verschafften sich ebenfalls bislang Unbekannte am Sonntag, zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr, durch gewaltsames Öffnen eines Wohnzimmerfensters Zutritt in eine Wohnung im Klosterweg. Die Täter entwendeten auch hier diverse Schmuckstücke.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zu den Einbrüchen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

