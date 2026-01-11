Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Vermisste 52-jährige Frau aus Bad Schönborn tot aufgefunden

Die seit dem 29. Dezember 2025 vermisste 52-Jährige aus Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) ist tot. Die Frau wurde am 10. Januar im Bereich Heidelberg aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Foto sowie personenbezogene Daten der Frau zu löschen.

