Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung mit Pkw

Karlsruhe (ots)

Am späten Mittwochabend erlitt ein 53-jähriger Mann leichte Verletzungen, nachdem er von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer offenbar mutwillig angefahren wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 53-jährige VW-Fahrer gegen 22:20 Uhr auf der Bundesstraße 294 aus Pforzheim kommend in Fahrtrichtung Bretten unterwegs. Mit ihm im Fahrzeug waren zwei weitere Mitfahrerinnen. Im Verlauf der Fahrt überholte ihn ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der ihn im Anschluss wohl mehrfach, teilweise bis zum Stillstand ausgebremst haben soll.

Im Bereich der Kreuzung Pforzheimer Straße/Im Brückle hielten die beiden schließlich auf gleicher Höhe an. Dort stieg zunächst ein Mann auf der Beifahrerseite des späteren Tatfahrzeugs aus und ging auf den Geschädigten zu. Der 53-Jährige lief vor das gesuchte Fahrzeug, offenbar um das Gespräch mit dem Fahrer zu suchen. Als er direkt vor dem Pkw stand, beschleunigte der Unbekannte plötzlich das Auto, erfasste den Geschädigten und zog ihn etwa zwanzig Meter mit. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Fahrzeug in Richtung der Straße "Im Brückle".

Der zuvor ausgestiegene Beifahrer blieb zunächst vor Ort und beteiligte sich wohl an der Erstversorgung des Verletzten. Im Anschluss entfernte er sich zu Fuß in Richtung des Kreisverkehrs am Kraichgau-Center.

Der Geschädigte erlitt nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Tatfahrzeug soll es sich um einen grauen Kombi älteren Baujahrs mit Pforzheimer Zulassung handeln. Die Kontaktstelle soll im Bereich der Stoßstange vorne rechts gewesen sein.

Der Fahrer sowie der Beifahrer wurden wie folgt beschrieben:

   - 20 bis 30 Jahre alt
   - etwa 180 bis 190 cm groß
   - schlanke Figur
   - trugen einen Bart
   - trugen Arbeitskleidung: Arbeitsschuhe, Cargohose mit 
     Seitentaschen, dunkle Wollmützen, orangene Warnjacken
   - sprachen kein deutsch

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang, zum Fahrzeug oder den beiden gesuchten Männern geben können, sich unter 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

