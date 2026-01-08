Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Verkehrsunfallflucht nach Trunkenheitsfahrt

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Donnerstag nahm ein 42-jähriger Audi-Fahrer alkoholisiert am Straßenverkehr teil und verursachte mehrere Verkehrsunfälle.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 42-Jährige gegen 23:40 Uhr auf der Bundesstraße 3 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Neumalsch unterwegs. Hierbei kam er wohl aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Folge und blieb auf den Rädern stehen.

Anschließend setzte der Beschuldigte seine Fahrt auf der B3 in Fahrtrichtung Karlsruhe fort und fuhr einem LKW der Marke Daimler-Benz auf, bevor er nach rechts in Richtung Bruchhausen abbog.

Hierbei wurde der Audi so stark beschädigt, dass der 42-Jährige seine Weiterfahrt kurz nach Bruchhausen schließlich abbrechen musste. Das Fahrzeug stellte er auf der Landstraße am Fahrbahnrand ab und flüchtete zu Fuß in den dortigen Wald. Unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers konnte der Flüchtige kurze Zeit später in einem Garten sitzend festgestellt und anschließend festgenommen werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Beschuldigten. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,8 Promille.

Das Polizeirevier Ettlingen hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung übernommen und bittet Zeugen und insbesondere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07243 3200 0 zu melden.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

