POL-KA: (KA) Ettlingen - Mutmaßliche Brandstiftung in Schule - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am frühen Dienstagmorgen legten bislang unbekannte Täter mutmaßlich einen Brand in einer Schule in der Middelkerker Straße in Ettlingen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen brach das Feuer kurz vor 04:00 Uhr in den Räumlichkeiten einer Bibliothek aus. Die Brandausbruchstelle befand sich offenbar unterhalb eines Fensters, das ebenfalls beschädigt war.

Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das Inventar der Bibliothek über und verursachten einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Gegen 05:00 Uhr war das Feuer gelöscht.

Aufgrund der aktuellen Spurenlage liegen Hinweise auf eine mutmaßliche Brandstiftung vor.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 0721 666 5555 zu melden.

