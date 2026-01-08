PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tatverdächtiger nach Auslieferung in Haft - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 04. April 2025 "Großeinsatz der Polizei am Karlsruher Hauptbahnhof nach gefährlicher Körperverletzung"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wie bereits berichtet, gelang es der Polizei in Großbritannien am 08.07.2025 in London einen 28 Jahre alten afghanischen Staatsangehörigen festzunehmen. Dieser soll am 04.04.2025 einen 23-jährigen Afghanen am Karlsruher Hauptbahnhof mit einem Messer schwer verletzt haben.

Der Festnahme gingen umfangreiche nationale und internationale Fahndungsmaßnahmen voraus, die durch die Zielfahndung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg gemeinsam mit der Zielfahndung Großbritanniens durchgeführt wurden. Im Anschluss der Festnahme leiteten die zuständigen Behörden das Auslieferungsverfahren ein. Die Rückführung des Beschuldigten in die Bundesrepublik erfolgte am 05.01.2026 und wurde durch die Zielfahndung vollzogen.

Am 06.01.2026 führten Beamte den 28-Jährigen dem zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vor, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Presseauskünfte:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Graulich

E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Pressestelle Kriminaloberrätin Lisa Schröder

E-Mail: pressestelle-lka@polizei.bwl.de

Telefon: 0711 5401-2044

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Anna Breite-Diehl

E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de

Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

