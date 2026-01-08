Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Fahrzeug überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Eine leichtverletzte Person war am Mittwochmittag die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 562, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 80-jähriger Dacia-Fahrer gegen 12:40 Uhr auf der L562 in Richtung Ettlingen unterwegs. An der Einmündung zur Pforzheimer Straße sah er offenbar eine an der Ampel wartende Fiat-Fahrerin zu spät und wollte nach links ausweichen. Hierbei touchierte er mit seinem Fahrzeug das linke Heck des Fiats. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, überschlug sich und blieb schließlich mittig der Einmündung auf den Rädern stehen.

Die 75-jährige Dacia-Beifahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der 80-Jährige sowie die 22-jährige Fiat-Fahrerin blieben nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war jeweils ein Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell