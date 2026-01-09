Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 79-Jährige aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Donnerstagvormittag, den 08.01.2026, wird die 79-jährige Karin B. aus Karlsruhe vermisst. Die Vermisste verließ offenbar gegen 11:40 Uhr ihr Pflegeheim in der Karlsruher Oststadt und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Die Vermisste hat eine schlanke Statur und kurzes graues Haar. Zuletzt trug die Vermisste eine grüne Jacke, welche ihr bis zu den Knien reichte und eine Brille. Des Weiteren ist die 79-Jährige vermutlich mit einem Rollator unterwegs.

Ein Foto der Gesuchten ist unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell