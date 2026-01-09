PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf A5

Karlsruhe (ots)

Die Kollision dreier Fahrzeuge auf der Bundesautobahn 5 sorgte am Freitagmittag zur kurzzeitigen Vollsperrung der Autobahn.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 48-jähriger LKW-Fahrer gegen 14:05 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe Killisfeld wechselte er offenbar vom mittleren Fahrstreifen auf den rechten und kollidierte dabei mit dem Heck eines vor ihm auf der rechten Spur fahrenden Renault Clio. In Folge der Kollision drehte und überschlug sich das Fahrzeug und stieß mit einem dritten, die linke Spur befahrenden, Opel Astra zusammen.

Ein umgehend alarmierter Rettungswagen transportierte die 46-jährige Renault-Fahrerin mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer und die Insassen des Opel blieben wohl unverletzt.

Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Der linke und mittlere Fahrstreifen der A5 ist zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird derzeit auf der rechten Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

