POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisste 79-Jährige aus Karlsruhe angetroffen

Karlsruhe (ots)

Die seit Donnerstag, den 08.01.2026, vermisste Karin B. aus der Karlsruher Oststadt wurde nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Freitagmittag von der Polizei im Bereich Mannheim angetroffen und in Obhut genommen.

Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder der Vermissten zu löschen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

