POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisste 79-Jährige aus Karlsruhe angetroffen
Karlsruhe (ots)
Die seit Donnerstag, den 08.01.2026, vermisste Karin B. aus der Karlsruher Oststadt wurde nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Freitagmittag von der Polizei im Bereich Mannheim angetroffen und in Obhut genommen.
Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder der Vermissten zu löschen.
Paul Baumgärtner, Pressestelle
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell