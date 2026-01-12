PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeuge verhindert Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Ein Zeuge hielt am späten Freitagabend einen betrunkenen BMW-Fahrer auf, der zuvor einen Verkehrsunfall verursachte und anschließend flüchten wollte.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 33-jährige BMW-Fahrer gegen 23:30 Uhr auf der L 605 in Fahrtrichtung Ettlingen. Als er die Auffahrt zur Bundeautobahn 5 in Richtung Basel nahm, verlor er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und riss hierbei ein Verkehrszeichen aus der Verankerung.

Anschließend wollte sich der 33-Jährige offenbar zu Fuß von der Unfallörtlichkeit entfernen. Ein couragierter Zeuge verhinderte die Flucht und hielt den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Unfallverursachers. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 2 Promille. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin den Führerschein des 33-Jährigen.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

