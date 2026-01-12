Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein - Leopoldshafen - Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer nach Kollision mit Pkw

Ein schwerverletzter 16-jähriger E-Scooter Fahrer war am Freitagabend die Folge eines Verkehrsunfalls.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 82-jähriger VW-Fahrer gegen 18:20 Uhr von der Rheinstraße kommend auf den Donauring. An der Einmündung zur Nagoldstraße wollte er offenbar nach links abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden 16-Jährigen.

In der Folge wurde der Rollerfahrer seitlich erfasst und er stürzte zu Boden.

Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde anschließend von einem Rettungswagen für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

