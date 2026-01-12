PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 23-Jähriger nach Angriff mit Messer in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 23-Jähriger soll am Samstagabend in der Karlsruher Südstadt einen 26-Jährigen mit dem Messer angegriffen und ihm Verletzungen zugefügt haben. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte am Samstagabend in Begleitung eines Freundes in einer Bar in der Rüppurrer Straße. Gegen 21:00 Uhr verließ der 26-Jährige die Lokalität und beabsichtigte in Richtung Hauptbahnhof zu laufen. Unmittelbar nach dem Verlassen traten der spätere Beschuldigte und ein weiterer, bislang unbekannter, Mann von links an den Geschädigten heran. Der Angreifer soll daraufhin unvermittelt mit einem Messer in Richtung des Halses gestochen und den 26-Jährigen glücklicherweise nur an der linken Hand verletzt haben. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung Hauptbahnhof.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung nahmen Streifenbeamten den Beschuldigten kurz darauf am Tivoli vorläufig fest. Der zweite Tatverdächtige ergriff beim Erblicken der Beamten die Flucht und konnte bislang nicht identifiziert werden.

Nach Würdigung der Gesamtumstände wurde der 23-Jährige am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Fabian Schür, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

