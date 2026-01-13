Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Grundschule: Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Issum (ots)

Im Zeitraum von Freitag (9. Januar 2026), 16:00 Uhr und Montag (12. Januar 2026), 07:00 Uhr kam es an der Neustraße in Issum zu einem Einbruch. Der oder Täter drangen auf ein Schulgelände vor und beschädigten dort die Tür des Schulgebäudes. Im Gebäude der Grundschule beschädigten die Täter weitere Türen und durchsuchten mehrere Räume. Zu einer möglichen Tatbeute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter 02831 1250 an die Kripo Geldern. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell