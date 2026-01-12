Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannter Täter entwendet Schmuckgegenstände: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Freitag (9. Januar 2026) suchte ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 17:55 Uhr ein Juweliergeschäft auf der Hagsche Straße in Kleve auf. Im Ladenlokal hielt der maskierte männliche Täter einer Mitarbeiterin ein Küchenmesser vor und entwendete diverse Schmuckgegenstände (Perlenohrstecker). Mit der Tatbeute entfernte sich der Täter in Richtung Kleiner Markt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 185 bis 195 cm groß - blaue Mütze - blauer Schal - schwarze Jacke - schwarze Schuhe - sprach deutsch

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell