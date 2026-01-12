POL-KLE: Straelen - Männliche Person nach Wohnungsbrand tot aufgefunden
Brandursache unklar
Polizei ermittelt
Straelen (ots)
Am Montag (12. Januar 2025) kam es gegen 07:30 Uhr an der Straße Bormig in Straelen zu einem Wohnungsbrand. Im Rahmen der Löscharbeiten durch die Feuerwehr Straelen wurde eine leblose männliche Person aufgefunden und geborgen, der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, zu denen auch ein Brandsachverständiger hinzugezogen wird.(sp)
