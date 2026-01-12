POL-KLE: Geldern - Pkw beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht
Geldern (ots)
Zwischen Dienstag (6. Januar 2026), 16:00 Uhr und Donnerstag (8. Januar 2026), 18:30 Uhr kam es am Boeckelter Weg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter weißer VW Up! im Bereich des vorderen Stoßfänger und Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.
Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)
