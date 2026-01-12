PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Geldern (ots)

Zwischen Dienstag (6. Januar 2026), 16:00 Uhr und Donnerstag (8. Januar 2026), 18:30 Uhr kam es am Boeckelter Weg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter weißer VW Up! im Bereich des vorderen Stoßfänger und Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

