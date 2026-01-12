Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw am Stoßfänger beschädigt: Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Zwischen Samstag (10. Januar 2026), 13:00 Uhr und Sonntag (11. Januar 2026), 14:00 Uhr kam es am Theodor-Heuss-Ring in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde ein abgestellter schwarzer Ford Transit im Bereich des hinteren Stoßfängers auf der Fahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zum zuvor beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

