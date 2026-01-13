Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Scheibe eines Ladenlokals eingeschlagen: Unbekannte Täter entwenden Tabakwaren

Kranenburg (ots)

Am Dienstag (13. Januar 2026) schlugen unbekannte Täter gegen 02:45 Uhr, an der Straße Großen Haag in Kranenburg, eine Scheibe eines Ladenlokals für Tabakwaren ein. Aus dem Ladenlokal entwendeten die Täter eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

