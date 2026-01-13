PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Gartenzaun beschädigt: Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Geldern-Vernum (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (11. Januar 2026), 16:40 Uhr und Montag (12. Januar 2026), 17:00 Uhr kam es an der Straße Am Pannofen in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein Gartenzaun eines Privatgrundstücks beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass sich der Unfallverursacher mit einem Pkw vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

