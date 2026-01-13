POL-KLE: Emmerich am Rhein - Sperrung Emmericher Straße (B 8) vor Elten nach Verkehrsunfall
Emmerich am Rhein (ots)
Die Emmericher Straße (B 8) ist kurz vor Elten zwischen Wildweg und dem Eisenbahnviadukt derzeit nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. (sp)
